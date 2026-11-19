SHENZHEN, 19 Kasım (Xinhua) -- 33. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Zirvesi, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde düzenlendi.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, perşembe günü düzenlenen zirveye başkanlık ederek "Asya-Pasifik Topluluğu İnşa Etmek ve Asya-Pasifik Mucizesinde Yeni Bir Sayfa Açmak" başlıklı bir konuşma yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kanada Başbakanı Mark Carney, Vietnam Devlet Başkanı To Lam, Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myungde'nin de aralarında bulunduğu liderler ile Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva da perşembe günkü zirvede konuşma yaptı.