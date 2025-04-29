Xi Jinping, Yeni Kalkınma Bankası'nı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Xi Jinping, Yeni Kalkınma Bankası'nı Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Shanghai'da Dilma Rousseff ile Yeni Kalkınma Bankası'nı ziyaret etti.

29.04.2025 19:10
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SHANGHAİ, 29 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Shanghai'da bulunan Yeni Kalkınma Bankası'nı ziyaret ederek kurumun başkanı Dilma Rousseff ile görüştü.

Xi, salı günü gerçekleştirdiği ziyarette Rousseff, bankanın dört başkan yardımcısı ve banka çalışanları tarafından karşılandı.

Yeni Kalkınma Bankası başkanlığına yeniden seçilen Rousseff'i kutlayan Xi bankanın, yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülkeler tarafından kurulup yönetilen dünyanın ilk çok taraflı kalkınma kuruluşu olduğunu ifade etti.

Bankayı "Küresel Güney'in birliği ve kendini geliştirmesi yönünde öncü bir girişim" olarak niteleyen Xi, bankanın, küresel yönetişimin reforma tabi tutulup geliştirilmesi yönündeki tarihi eğilime uygun olduğunu belirtti.

BRICS ülkeleri arasındaki kapsamlı işbirliğinin yüksek kaliteli kalkınma aşamasına geçtiğini kaydeden Xi, bankanın yüksek kaliteli kalkınma sürecindeki ikinci altın 10 yılına girmeye hazırlandığını vurguladı.

Xi, bankadan Küresel Güney'in kalkınma ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmasını ve daha yüksek kaliteli, düşük maliyetli ve sürdürülebilir altyapı finansmanı sağlamasını istedi.

Xi, bankanın yönetimi ve operasyonlarını iyileştirmesi, daha fazla teknoloji ve yeşil finans projesini hayata geçirmesi ve gelişmekte olan ülkelerin dijital uçurumu kapatmasına ve yeşil ve düşük karbonlu dönüşümü hızlandırmasına yardımcı olması gerektiğini ifade etti.

Xi, uluslararası finans mimarisinin reforma tabi tutulmasına ilişkin tartışmalarda bankanın, Küresel Güney'in sesini güçlü şekilde duyurması, Küresel Güney ülkelerinin meşru hak ve çıkarlarını koruması ve Küresel Güney ülkelerine modernleşme arayışlarında destek vermesi gerektiğini dile getirdi.

Ev sahibi ülke olarak Yeni Kalkınma Bankası'nın faaliyetlerini ve gelişimini her zaman destekleyeceklerini vurgulayan Xi, banka ile proje işbirliğini güçlendirmeye ve daha fazla sonuç elde etmek üzere yeşil, yenilikçi ve sürdürülebilir kalkınmaya odaklanmaya istekli olduklarını ifade etti.

Xi, banka aracılığıyla kalkınma deneyimini diğer üye ülkelerle paylaşmaya istekli ve daha fazla uluslararası kamu malı sağlamaya hazır olduklarını da söyledi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Dilma Rousseff, Xi Jinping, Shanghai, Politika, Ekonomi, Finans, Güncel, Banka, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xi Jinping, Yeni Kalkınma Bankası'nı Ziyaret Etti - Son Dakika

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