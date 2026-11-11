Xinhua Enstitüsü dijitalleşme ve yeşil dönüşümü Kuşak ve Yol'da itici güç saydı - Son Dakika
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Xinhua Enstitüsü dijitalleşme ve yeşil dönüşümü Kuşak ve Yol'da itici güç saydı

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Xinhua Enstitüsü dijitalleşme ve yeşil dönüşümü Kuşak ve Yol\'da itici güç saydı
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Xinhua Enstitüsü salı günü yayımladığı raporda, dijitalleşme ile yeşil dönüşümün Kuşak ve Yol işbirliğindeki iki ana itici güç olduğunu vurguladı. Rapora göre bu iki alan altyapının işletme verimliliğini yükseltiyor ve ortak ülkelere yeni fırsatlar sunuyor.

BEİJİNG, 11 Kasım (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı'na bağlı düşünce kuruluşu Xinhua Enstitüsü'nün hazırladığı raporda, dijitalleşme ve yeşil dönüşümün, Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamındaki işbirliğinin iki temel itici gücü olarak öne çıktığı belirtildi.

"Kuşak ve Yol İşbirliği Yoluyla Açık Bir Dünya Ekonomisi İnşa Etmek" başlıklı rapor salı günü yayımlandı.

Rapora göre, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm geleneksel altyapının işletme verimliliğini artırıyor, yeni ekonomik büyüme kaynakları oluşturuyor, ortak ülkeler için yeni fırsatlar yaratıyor, bölgesel ekonomik entegrasyonu destekliyor ve dünya genelinde sürdürülebilir kalkınmayı teşvik ediyor.

Son yıllarda Çin ve ortakları, 5G baz istasyonları, veri merkezleri ve sınır ötesi fiber optik kablolar da dahil olmak üzere dijital altyapıya büyük yatırımlar yaparak bölgeler içinde ve ortak ülkeler arasındaki dijital bağlantı imkanlarını sürekli geliştirdi.

Rapora göre Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamındaki dijital ekonomi işbirliği, bölgedeki dijital dönüşümün başlıca itici güçlerinden biri haline gelirken uluslararası ekonomik işbirliğini de yeniden şekillendiriyor.

Rapor, Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesindeki işbirliğinin kilit alanlarından biri olarak enerjiye de dikkat çekiyor. Raporda, Kazakistan, Kırgızistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Danimarka, Finlandiya ve Singapur'un da aralarında bulunduğu 10'dan fazla ülkeyle yenilenebilir enerji işbirliği anlaşmaları imzalayan Çin'in, yeşil enerji alanındaki somut işbirliğini desteklediği vurgulanıyor.

Çin Merkezi Finans ve Ekonomi Üniversitesi bünyesindeki Uluslararası Yeşil Finans Enstitüsü'nün Mayıs 2026'da açıkladığı verilere göre, Çin'in yurtdışındaki yenilenebilir enerji projelerinin sayısı 2026'nın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 39, toplam kurulu kapasitesi ise yüzde 32 arttı.

Kaynak: Xinhua
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