Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, İngiltere'nin Çin Büyükelçisi Caroline Wilson ile bir araya geldi

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BEİJİNG, 21 Mayıs (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, Salı günü Beijing'de İngiltere'nin Çin Büyükelçisi Caroline Wilson ile bir araya geldi.

Fu, Xinhua'nın İngiltere ile ilgili haberleri işlemeye büyük önem verdiğini ve birçok İngiliz medya kuruluşuyla etkili işbirliğini sürdürdüğünü söyledi.

Başkan, Xinhua'nın İngiliz medyasıyla dostane etkileşimleri artırmayı, yapay zeka gibi konularda iletişimi genişletmeyi, yüksek kaliteli kalkınmayı bilim ve teknolojiyle güçlendirmeyi ve Çin-İngiltere ilişkilerinin gelişimine katkıda bulunmayı umduğunu ifade etti.

Wilson ise medyanın yapay zeka konusundaki müzakereleri güçlendirmesi gerektiğini belirtti. Büyükelçi, İngiliz izleyici ve okurların Çin'i daha iyi anlamasına yardımcı olmak üzere İngiliz medyasının Çin hakkında daha kapsamlı ve derinlemesine haberler yapması temennisinde bulundu.

Xinhua Haber Ajansı genel merkezini ziyaret eden Wilson, editör ve muhabirlerle de görüştü.