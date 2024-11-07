Xinjiang-Kazakistan Tren Rotası Açıldı

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ANONS (İngilizce): Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

45 konteyner otomobil parçası taşıyan bir tren, çarşamba günü Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan Wusu şehrinden hareket etti. Böylelikle Xinjiang'ı Kazakistan'ın Almatı şehrine bağlayan uluslararası yük treni rotası açılmış oldu.

ANONS (İngilizce): Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

45 konteyner otomobil parçası taşıyan bir tren, çarşamba günü Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan Wusu şehrinden hareket etti. Böylelikle Xinjiang'ı Kazakistan'ın Almatı şehrine bağlayan uluslararası yük treni rotası açılmış oldu.

Yeni rota, tarım ürünleri, sanayi ürünleri ve diğer yerel malların ihracatının desteklenmesini sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda Xinjiang ve diğer Çin pazarlarına girişi kolaylaştırarak tüketici tercihlerini zenginleştirecek.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)