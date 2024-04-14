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Yaban hayvanları dronla böyle görüntülendi

KARABÜK - Karabük'te bir doğasever tarafından anne boz ayı ve iki yavrusu dronla görüntülendi.

Karabük merkeze bağlı Kahyalar köyünde bir doğa sever tarafından ormanda anne boz ayı ile iki yavrusu, bir çakal ve bazı kuş türleri de dronla görüntülendi. Görüntülerde ayıların yamaçta ve daha sonra koşarak uzaklaştıkları yer alırken, çakalın da göl kenarında dolaştığı görüldü.