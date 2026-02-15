Yaban Kuşlarına 1,5 Ton Buğday Bırakıldı

Van'ın Erciş ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban kuşları için belirlenen noktalara 1,5 ton buğday bırakıldı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, soğuk havada yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban kuşları için çalışma yürüttü.

Ekipler, Erciş Balık Bendi Tabiat Parkı, şeker fabrikası çevresi, 100. Yıl Atatürk Millet Parkı, Millet Bahçesi ve Sahil Yolu güzergahına 1,5 ton buğday bıraktı.

Yaban hayatının korunması ve doğal dengenin sürdürülebilmesi amacıyla çalışmalara aralıksız devam edileceği kaydedildi.