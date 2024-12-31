Yabancı Firmalara Fuar Kısıtlaması

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??????? Türkiye'de düzenlenen uluslararası fuar veya sergilere yabancı ülke veya firmalar sadece teşhir amacıyla katılabilecek, perakende satış yapamayacak.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Tebliğle yurt içinde düzenlenen uluslararası fuarlara katılan yabancı firmaların fuar eşyasının ithalatı düzenlendi.

Buna göre, ???????Türkiye'de açılan uluslararası fuar veya sergilere yabancı ülke veya firmalar sadece teşhir amacıyla katılabilecek, perakende satış yapamayacak.

Fuar bitiminden sonra yabancı ülke veya firmaların teşhir ettikleri malların gümrük mevzuatı çerçevesinde kesin ithalatı gerçekleştirilebilecek.

???????Tebliğ, 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek.