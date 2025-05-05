Yabancı Turistler Çöp Kutusu Yetersizliğinden Şikayetçi

TOKYO, 5 Mayıs (Xinhua) -- Japonya'yı ziyaret eden yabancı turistler, ülkede karşılaştıkları en önemli zorluğu, halka açık alanlardaki çöp kutularının yetersizliği olarak sıraladı.

Japonya Turizm Ajansı, ocak ayında Japonya'yı ziyaret eden 4.000'den fazla yabancı turistle yaptığı çevrimiçi anketin sonuçlarını pazartesi günü açıkladı. Japonya'da kaldıkları süre boyunca karşılaştıkları zorluklar sorulduğunda, turistlerin yüzde 21,9'u çöp kutularının azlığını en önemli sorunlardan biri olarak belirtti.

Diğer kayda değer şikayetler arasında ise tesis personeliyle iletişimde dil yetersizliği (yüzde 15,2) ve turistik yerlerdeki aşırı kalabalık (yüzde 13,1) yer aldı.

Ayrıca yüzde 8,6'lık bir kesim sınırdaki uzun bekleme sürelerini belirterek, giriş prosedürleri konusunda harcanan zamanda bir önceki yıla göre iki kattan fazla görülen artışın hayal kırıklığı yarattığını dile getirdi.

Belirtilen bu sorunlara rağmen, hiç problem yaşamadığını bildiren turistlerin oranı bir önceki ankete göre 21,4 yüzde puan gibi önemli bir artışla yüzde 51,1'e yükseldi.

Resmi verilere göre Japonya 2024 yılında 36,86 milyon yabancı turisti ağırlayarak rekora imza attı.