(ANKARA) - Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye'de yatırım yapacak yabancılara verilecek ikamet izinlerinin şartları belirlendi. Düzenlemeye göre en az 150 bin dolar yatırım yapan yabancılara 3 yıl, en az 200 bin dolar yatırım yapanlara ise 5 yıl süreli ikamet izni verilebilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yabancı yatırımcılara düzenlenecek ikamet izinlerine ilişkin yeni düzenleme yürürlüğe girdi.

150 BİN DOLARLIK YATIRIMA 3 YIL, 200 BİN DOLARLIK YATIRIMA 5 YIL

Karara göre yabancı yatırımcıların alabilecekleri ikamet izni süreleri, yatırım tutarlarına göre belirlenecek.

En az 150 bin ABD doları veya karşılığı döviz tutarında yatırım yapan yabancılara 3 yıl, en az 200 bin ABD doları veya karşılığı döviz tutarında yatırım yapanlara ise 5 yıl süreli ikamet izni düzenlenebilecek.

YATIRIMLAR EN AZ İKAMET SÜRESİNİN YARISI KADAR KORUNACAK

Düzenleme kapsamında mevduat, devlet borçlanma araçları, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları ve belirlenen emeklilik planları yatırım seçenekleri arasında yer aldı.

Yatırımcıların söz konusu yatırımları, ikamet izni sürelerinin en az yarısı boyunca muhafaza etmeleri gerekecek. Yatırımın türüne göre ilgili banka, kamu kurumu veya düzenleyici kuruluş tarafından tespit yapılacak.

İkamet izni başvurularına ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek. Düzenleme, yayımlandığı 18 Kasım 2026 tarihinde yürürlüğe girdi.