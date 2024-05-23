Yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslanmaktan kaçamadı
Sakarya'da sağanak etkili oluyor
SAKARYA - Sakarya'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Valiliğin uyarıları sonrasında sağanak başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Sakarya Valiliği, şehir genelinde beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanakla birlikte oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı uyarılarda bulunmuştu. Şehir merkezinde aniden bastıran yağış, zaman zaman şiddetini artırarak etkisini sürdürüyor. Uyarıları dikkate alan bazı vatandaşlar şemsiyelerle yağmurdan korunurken, hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ise ıslanmaktan kurtulamadı.
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