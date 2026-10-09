Yahşihan Belediyesi\'nde 2\'nci dalga operasyonunda 9 şüpheli adliyeye sevk edildi

Yahşihan Belediyesi'nde 2'nci dalga operasyonunda 9 şüpheli adliyeye sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 2'nci dalga operasyon kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Kırıkkale Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturma kapsamında 24 Eylül'de 4 ilde operasyon düzenlenmiş, 16 şüpheli tutuklanmıştı.
KIRIKKALE'de Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen 2'nci dalga operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, 24 Eylül'de 4 ilde operasyon düzenlendi. 37 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 16 şüpheli tutuklandı. Elde edilen yeni deliller doğrultusunda genişletilen soruşturma kapsamında dün Ankara ve Kırıkkale'de 2'nci dalga operasyon düzenlendi. Operasyonda Yahşihan Belediye Başkan Vekili A.D., Belediye Başkan Yardımcısı S.S.Y.'nin da aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından, sağlık kontrolünden geçirilerek Kırıkkale Adliyesi'ne sevk edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?