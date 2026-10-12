Yahşihan'da kavgada 1 kişi öldü, 3 yaralandı; Kırıkkale'de 5 sanık tutuklu kaldı

Yahşihan'da kavgada 1 kişi öldü, 3 yaralandı; Kırıkkale'de 5 sanık tutuklu kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde 14 Mayıs 2025'te çıkan kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı; olayla ilgili 11 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, 5'i tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar verip duruşmayı 2 Kasım'a erteledi.
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgayla ilgili 5'i tutuklu 11 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar T.O.D, A.D, İ.D, S.S. ve Ö.F.S, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bulundukları cezaevinden katıldı.
Tutuksuz sanıklardan A.B.D, maktul Arap Sefa Türe'nin yakınları ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.
Tutuklu sanıklardan Ö.F.S, savunmasında, yağma suçunu kabul etmediğini belirterek, tahliyesini istedi.
Diğer sanıklar da tahliyelerini ve beraatlerini talep etti.
Duruşma savcısını ve avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 2 Kasım'a erteledi.
Olay
Yenişehir Mahallesi 265. Sokak'ta, 14 Mayıs 2025'te, aralarında husumet bulunan T.O.D, A.D, U.O, İ.D, Ö.Ç. ve Y.Y. ile Arap Sefa Türe, Ö.F.S. ve S.S. arasında silahlı ve bıçaklı kavga çıkmıştı.
Kavgada tabancayla vurulan Türe, olay yerinde hayatını kaybetmiş, silah ve bıçakla yaralanan U.O, Ö.F.S. ve S.S. ise sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılmıştı.
Olayın ardından gözaltına alınan 11 zanlıdan 5'i tutuklanmıştı.
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