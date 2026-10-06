Yahya Seri, Husilerin Değarir Kampı ve Abha Havalimanı'na füze attığını öne sürdü - Son Dakika
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Yahya Seri, Husilerin Değarir Kampı ve Abha Havalimanı'na füze attığını öne sürdü

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Husi Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Husilerin Cizan'daki Değarir Askeri Kampı ile Abha Havalimanı'na balistik füze saldırısı düzenlediğini öne sürdü. Seri, saldırılarda onlarca kişinin öldüğünü ve yaralandığını, havalimanı trafiğinin aksadığını, havayollarının uyarıldığını iddia etti.

Yemen'deki Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan'ın Cizan bölgesindeki Değarir Askeri Kampı ile Abha Uluslararası Havalimanı'na balistik füzelerle saldırı düzenlediklerini öne sürdü.

Seri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin Cizan'daki Değarir Askeri Kampı'nda Suudi güçlerinin konuşlandığı noktaları çok sayıda balistik füzeyle hedef aldığını iddia etti.

Hedeflerin doğrudan isabet aldığını iddia eden Seri, saldırılar sonucu onlarca kişinin öldüğünü ve yaralandığını, hedef alınan bölgeye ambulansların sevk edildiğini ileri sürdü.

Sözcü Seri, başka bir paylaşımında ise Husi güçlerinin Abha Uluslararası Havalimanı'nı balistik füzeyle hedef aldığını belirterek, saldırı sonucu havalimanındaki hava trafiğinin aksadığını iddia etti.

Seri, Suudi Arabistan hava sahasında uçuşlarını sürdüren uluslararası hava yolu şirketlerini de uyardı.

Suudi Arabistan'ın hava sahasının, Mekke ve Medine'deki kutsal bölgeler hariç, Husi güçlerinin askeri operasyon alanı haline geldiğini öne süren Seri, hava yolu şirketlerine uçuşlarını sürdürmemeleri çağrısını yineledi.

Kaynak: AA
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