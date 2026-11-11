Yahyalı\'da Milli Ağaçlandırma Günü\'nde öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu

Yahyalı'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde öğrenciler fidanları toprakla buluşturduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yahyalı Ağcaşar mevkisinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte öğrenciler fidan dikti. Kaymakam İbrahim Gültekin, Belediye Başkanı Esat Öztürk ve protokolün katıldığı programda doğa sevgisinin küçük yaşlarda kazandırılması hedeflendi.
Yahyalı ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu.
Ağcaşar mevkisinde düzenlenen etkinliğe, Yahyalı Kaymakamı İbrahim Gültekin, Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Fidan dikimi gerçekleştirilen etkinlikte, doğa sevgisinin küçük yaşlarda kazandırılması ve çevreye karşı duyarlılığın artırılması hedeflendi.
Program, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.
Kaynak: AA
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