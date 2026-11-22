İsrail'de Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, muhalefet bloğundaki müttefiklerine seslenerek geçici Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin yerini alabilecek "tek gerçekçi alternatifin" İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Arap partilerinin desteğiyle kurulacak bir azınlık hükümeti olduğunu söyledi.

Golan, ABD merkezli X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'de hükümet kurmakla yetkilendirilen Gadi Eisenkot'un iki hafta boyunca gerçekleştirdiği koalisyon müzakerelerinde kayda değer bir ilerleme olmamasının ardından Arap partilerinin desteklediği azınlık hükümetinin kurulması çağrısı yaptı.

Muhalif lider "Netanyahu'yu mümkün olan en kısa sürede değiştireceğimize söz verdik. Halka verdiğimiz temel taahhüt bu ve bunun yerine getirilmesini geciktiren herkes hesap vermek zorunda kalacak." ifadelerini kullandı.

Golan, "Şu an için tek gerçekçi alternatif, Arap partilerinin desteklediği bir azınlık hükümeti. Eğer bu gecikmeler bir müzakere taktiğinin parçasıysa, artık oyun oynamayı bırakma zamanı gelmiştir." sözleriyle müttefiklerine seslendi.???????

Netanyahu'yla bir ulusal birlik hükümeti kurulmasına karşı uyarıda bulunan Golan, böyle bir durumun "seçmenlerin sırtından bıçaklanması" anlamına geleceğini kaydetti.

Demokratların lideri Golan, "Biz değişim bloğunun liderleri olarak Netanyahu ile birlikte oturmak için değil onu değiştirmek için seçildik. Bu nedenle Demokratlar böyle bir birlik hamlesine kesinlikle karşı çıkacaktır." ifadesini kullandı.

Golan, ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudileri temsil eden Birleşik Tevrat Yahudiliği Partisi'yle gerçekleştirilen görüşmelere atıfla muhalefet bloğundaki müttefiklerini Haredi partilerle anlaşma yapmamaları konusunda uyardı.

İktidar ve muhalefet bloklarının 120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde koalisyon kurmak için gereken 61 sandalye sayısına ulaşamadığı 27 Ekim seçiminde, Arap partileri 19 milletvekili çıkararak Meclis aritmetiğinde kilit bir konuma yerleşti.

Demokratlar Partisi lideri Golan, Eisenkot liderliğindeki dört partili muhalefet bloğunda Arap partilerinin desteğiyle hükümet kurulmasını açıkça savunan tek isim konumunda.

Eisenkot, 20 Kasım'da yaptığı açıklamada, koalisyon kurma çabalarının başarısız olması halinde Arap partilerinin desteğine dayanacak bir azınlık hükümeti kurma yoluna gideceğine işaret etmişti.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un görevlendirdiği Eisenkot'un koalisyon hükümeti kurmak için 6 Aralık'a kadar süresi bulunuyor. Koalisyon görüşmelerinin sonuçsuz kalması halinde iki haftalık ek süre talep etme hakkı da mevcut.