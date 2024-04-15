Eski İsrail Başbakanı ve ana muhalefet lideri Yair Lapid, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinin "İsrail için varoluşsal bir tehdit haline geldiğini" ve " Tel Aviv'in caydırıcılığını kaybettiğini" söyledi.
Lapid, partisinin haftalık olağan toplantısı öncesi gündeme ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetini hedef alan Lapid, "Netanyahu ve hükümeti İsrail için varoluşsal bir tehdit haline geldi." ifadesini kullandı.
Lapid, ABD'nin "İsrail'in güvenliğine yönelik taahhütlerini yerine getirdiğini ancak Netanyahu'nun bunu yapmadığını" ileri sürdü.
İsrail Başbakanı'na yönelik eleştirilerini sürdüren Lapid, Netanyahu nedeniyle "Tel Aviv'in caydırıcılığını kaybettiğini" söyledi.
Son Dakika › Güncel › Yair Lapid: Netanyahu liderliğindeki hükümet İsrail için varoluşsal bir tehdit haline geldi - Son Dakika
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