Yakakent\'te DSİ\'nin dere yatağı temizliği taşkın riskini azaltıyor

Yakakent'te DSİ'nin dere yatağı temizliği taşkın riskini azaltıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un Yakakent ilçesinde DSİ ekipleri, taşkın riskini azaltmak için dere yataklarında biriken taş, toprak ve bitki örtüsünü temizliyor. Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu, çalışmaların ilçe ihtiyaçları doğrultusunda sürdüğünü belirterek DSİ ekiplerine teşekkür etti.
Samsun'un Yakakent ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, taşkın riskini azaltmak amacıyla dere yataklarında temizlik ve düzenleme çalışması gerçekleştiriyor.
Ekipler, iş makineleriyle dere yataklarında biriken taş, toprak ve bitki örtüsünü temizleyerek suyun akışını engelleyebilecek unsurları ortadan kaldırıyor.
Çalışmaları inceleyen Yakakent Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu, dere yataklarının temizlenmesinin taşkın riskinin azaltılması açısından önemli olduğunu belirtti.
Aydoğdu, çalışmaların ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda sürdürüldüğünü ifade ederek, çalışmalarda emeği geçen DSİ ekiplerine teşekkür etti.
Kaynak: AA
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