Samsun'un Yakakent ilçesinde yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı.
İlçeye bağlı Uzunkız Yaylası'nda devam eden kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kar kalınlığının 1,5 metreye çıktığı yaylada Yakakent Belediyesi ekipleri kapanan yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Son Dakika › Güncel › Yakakent'te Kar Kalınlığı 1,5 Metreyi Buldu - Son Dakika
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