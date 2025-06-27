Yalan Beyanda Bulunan Zanlı Yakalandı

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde polise başkasına ait kimlik numarasını söyleyip yalan beyanda bulunan Ömer Bozkuş'un 33,5 yıl hapis cezası bulunduğu ve 118 suç dosyasından arandığı tespit edildi.

Kemer'de İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik uygulama yapıldı. Yunus polislerinin şüphelenip durdurduğu kişinin başkasına ait kimlik numarasını söylediği, yalan beyanda bulunduğu belirlendi. Polis merkezine götürülen Ömer Bozkuş'un yapılan incelemede 33,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 141 bin lira adli para cezası bulunduğu ve 118 ayrı suç dosyasından arandığı tespit edildi. İşlemlerinin ardından Kemer Adliyesi'ne götürülen Ömer Bozkuş, tutuklandı.