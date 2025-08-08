Yalçın, Çankırı'da Esnaf ve STK'larla Buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Çankırı'da ziyaretlerde bulundu.

"Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında kente gelen Yalçın, önceki dönem milletvekilleri, il başkanları ve ilçe başkanları ile toplantı yaptı.

Sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle de bir araya gelen Yalçın, daha sonra MKE Çankırı Silah Fabrikası'na ziyarette bulundu.

Kent merkezindeki Elif Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Yalçın, burada vatandaşlarla sohbet etti.

Programa AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan, Kadın Kolları Başkanı Melike Çilhan, Merkez İlçe Başkanı Bahri Kılıç da katıldı.