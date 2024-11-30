Yalçın: Gazeteci Katliamı Stratejinin Parçası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yalçın: Gazeteci Katliamı Stratejinin Parçası

Memur-Sen Başkanı Yalçın, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 188 gazetecinin öldüğünü vurguladı.

30.11.2024 23:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 188 gazetecinin yaşamını yitirdiğini belirterek, "Nasıl ki sivilleri katletmek, şehirleri, hastaneleri, ibadethaneleri yerle bir etmek, BM temsilcilerini hedef almak bir stratejiyse, gazetecileri katletmek de aslında o stratejinin bir parçası." dedi.

2. Filistin Kitap ve Kültür Günleri etkinliklerinin ilk gününde Taksim Camisi Kültür ve Sanat Merkezi'nde, "İsrail saldırıları altında gazetecilik ve sivil toplum" başlıklı panel gerçekleştirildi.

İletişim Platformunca düzenlenen panelde, İsrail saldırılarını sahada gözlemleyen gazeteciler, bölgede yaşananları anlattı.

Panelin açılışında konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, İsrail'in etnik temizlik stratejisinin bir ayağının da basını susturmak ve gazetecileri katlederek sivil toplumu etkisizleştirmek olduğunu söyledi.

İsrail'in saldırılarında binlerce sivilin yanı sıra bölgede görev yapan gazetecilerin de yaşamını yitirdiğini vurgulayan Yalçın, "188 gazeteci bu süreçte hayatını kaybetti. Nasıl ki sivilleri katletmek, şehirleri, hastaneleri, ibadethaneleri yerle bir etmek, BM temsilcilerini hedef almak bir stratejiyse, gazetecileri katletmek de aslında o stratejinin bir parçası. Bu eylemler elbette Uluslararası Adalet Divanında yargılanması gereken ağır suçlar. Netanyahu ve hükumeti bu konuda eninde sonunda yargılanacaktır." diye konuştu.

Yalçın, küresel medya kartellerinin İsrail'in gazeteci katliamının üzerini örtmek için manipülatif haberler yaptığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"İsrail, fonladığı sivil toplum kuruluşları üzerinden ters dalga üretmeye çalışıyor. Diğerlerinin sesini karıştırmak ve kısmak için medya gücünü kullanıyor. Ama bu konuda çok da başarılı olduğunu düşünemeyiz. Çünkü dünyada insanlığın tamamı Gazze'de yaşananları göz önüne getiriyor. Sosyal medya üzerinden oradaki durum resmediliyor. Dünyada Gazze konusunda ciddi bir farkındalık oluşmuş durumda."

"İsrail insanlığı öldürmek istedi aslında"

El Cezire muhabiri Heba Akkile de etkinlikte yaptığı konuşmada, 21 yıldır Gazze'de yaşananları tüm dünyaya duyurmak için çalıştığını anlattı.

7 Ekim saldırılarına dikkati çeken Akkile, şunları ifade etti:

"Aslında İsrail, büyük çaplı katliam niyetiyle bu savaşa çıktı. İlk günden beri saldırılar çok büyüktü. İsrail çok agresif şekilde davrandı, insanlığı öldürmek istedi aslında. İlk günden beri sivillerin oturdukları daireleri, bölgeleri hedef aldı. Dünyada başlayan herhangi bir savaşta olaylar adım adım ilerler. Fakat İsrail Gazze'de saldırıya başladığı andan itibaren sivilleri hedef aldı ve büyük çaplı bir saldırı gerçekleştirdi. Ailelerin oturduğu 5-10 katlı binaları direkt hedef aldı."

TRT Haber muhabiri Enes Boyraz ise 7 Ekim'de bölgeye gittiğinde ilk olarak İsrail ordusunun tamamen bir cinnet halinde olduğu izlenimini edindiğini dile getirdi.

Saldırılarda sivil insanların yaşamını yitirmesine ilişkin İsraillilerle yaşadıkları diyalogları da aktaran Boyraz, şöyle konuştu:

"Zaman zaman Gazze'ye hava saldırıları oluyordu ancak bu sefer Gazzelileri insanlık sıfatından çıkararak bu saldırıları yapmaya çalışıyorlardı. Görevimiz gereği herkese mikrofon uzatıyoruz. 'Gazze Şeridi'nde çocuklar ölüyor, bu konuda ne düşünüyorsunuz?' dediğimizde, 'Onlar insan değiller.' şeklindeki cümleyi en az 10 kez duymuşumdur İsraillilerin ağzından."

Panelde, Birlik Haber-Sen İstanbul İl Başkanı Dr. Mustafa Öztop da konuşma yaptı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Ali Yalçın, Politika, istanbul, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalçın: Gazeteci Katliamı Stratejinin Parçası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:16 Suriye Devlet Başkanı Esad’dan ilk açıklama: Müttefiklerimizin yardımıyla tüm düşmanlarımızı yeneceğiz Suriye Devlet Başkanı Esad'dan ilk açıklama: Müttefiklerimizin yardımıyla tüm düşmanlarımızı yeneceğiz
22:36 Türkiye’yi endişelendirecek görüntüler Suriye’de muhalifler mahkumları serbest bırakıyor Türkiye'yi endişelendirecek görüntüler! Suriye'de muhalifler mahkumları serbest bırakıyor
21:20 Suriye’de Esad’a darbe iddiası Başkent Şam’da şiddetli çatışmalar yaşanıyor Suriye'de Esad'a darbe iddiası! Başkent Şam'da şiddetli çatışmalar yaşanıyor
20:35 Muhaliflere boyun eğen Beşar Esad Rusya’ya kaçmış Muhaliflere boyun eğen Beşar Esad Rusya'ya kaçmış
19:29 Halep Havalimanı’nın kontrolü artık muhaliflerde Halep Havalimanı'nın kontrolü artık muhaliflerde
09:45 Suavi’nin Bodrum’daki arsasında kesilen her ağaç için ödeyeceği para cezası belli oldu Suavi'nin Bodrum'daki arsasında kesilen her ağaç için ödeyeceği para cezası belli oldu
09:31 Meteoroloji tarih verdi: Yağışlar geri geliyor Meteoroloji tarih verdi: Yağışlar geri geliyor
09:25 Putin’den Merkel’e 17 yıl sonra ’’köpek özrü’’ geldi Putin'den Merkel'e 17 yıl sonra ''köpek özrü'' geldi
09:15 6 suç örgütüne operasyon 29 kişi tutuklandı 6 suç örgütüne operasyon! 29 kişi tutuklandı
09:14 Demet Akalın: Kiracı çıkmayınca evi satmak zorunda kaldım Demet Akalın: Kiracı çıkmayınca evi satmak zorunda kaldım
09:11 Naci Görür, Antalya depremi sonrası kentsel dönüşüme dikkat çekti Naci Görür, Antalya depremi sonrası kentsel dönüşüme dikkat çekti
09:00 Memurlara yeni haklar geliyor Memurlara yeni haklar geliyor
08:50 Eski Türk futbolcu Avrupa’nın en azılı örgütünün üyesi çıktı Eski Türk futbolcu Avrupa'nın en azılı örgütünün üyesi çıktı
08:42 Kendisini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcı 100 kamera görüntüsü izlenerek yakalandı Kendisini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcı 100 kamera görüntüsü izlenerek yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2024 23:51:50. #1.12#
SON DAKİKA: Yalçın: Gazeteci Katliamı Stratejinin Parçası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.