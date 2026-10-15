Yalova Armutlu\'da dere taştı, ev ve iş yerlerini su altında bıraktı, temizlik başladı

Yalova'nın Armutlu ilçesinde sağanak nedeniyle oluşan su baskınından etkilenen dükkan ve evlerde temizlik çalışması başlatıldı.

Kent genelinde ve ilçelerde dün akşamdan beri devam eden sağanak nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu.

Sabah saatlerinde de etkisini sürdüren yağış sonucu ilçeden geçen Armutlu Deresi taştı.

Taşkının etkisiyle ilçe merkezindeki birçok ev ve iş yerini su bastı, sel sularına kapılan araçlar caddede sürüklendi.

Belediye ekiplerince ilçe genelinde temizlik çalışması başlatıldı.

"Her tarafı su bastı"

Bölge esnafından Gökmen Yılmaz, AA muhabirine Armutlu Deresi'nin taşması sonucu dükkanını su altında kaldığını söyledi.

Dükkanında temizlik çalışması yapan Yılmaz, "Gece burada sabahladık. Dükkanı, her tarafı su bastı. Dolaplarımızı yollara attı. Doğal afettir, Allah yardım etsin. Hasar tespiti yapılacak, onu bekliyoruz. Malzemelerimizi sokaklardan toplamaya çalışıyoruz. Malzemelerimiz ziyan oldu." ifadesini kullandı.

Dere kenarında bulunan hamamın içi de su ve çamurla doldu.

Hamam çalışanı İbrahim Yavuz, bölgede şiddetli yağışın etkili olduğunu anlatarak, "Yağış gece saatlerinde başladı. Her taraf su doldu. Hamamın içerisi de su doldu. Çamur, odun parçaları, suyla beraber hamama dolmuş, herkesi etkiledi." dedi.

Bölgede hasar tespit ve temizlik çalışmaları sürüyor.