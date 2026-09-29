Yalova Armutlu\'da sağanak bazı iş yerlerini su bastı, ekipler suyu tahliye ediyor

Yalova'nın Armutlu ilçesinde şiddetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçede aniden bastıran sağanak nedeniyle sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu.

Şiddetli sağanak bazı iş yerlerinde de su baskınlarına neden oldu.

Belediye ekipleri ve esnaf suyun tahliyesi için çalışma yürütüyor.

Sağanağın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.