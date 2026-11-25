Yalova Barosu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla açıklama yaptı???????.

Yalova Adliyesi önünde Yalova Barosu adına açıklama yapan Yalova Barosu Yönetim Kurulu Üyesi ve Kadın Hakları Komisyonu Üyesi avukat Melike As Fidan, kadına yönelik şiddetin temel bir insan hakları ihlali olduğunu belirterek, kadınların fiziksel, psikolojik, ekonomik ve cinsel şiddete maruz kaldığına dikkati çekti.

Şiddetle mücadelenin yalnızca faillerin cezalandırılmasıyla sınırlı kalmaması gerektiği vurgulayan Fidan, 6284 sayılı Kanun kapsamında koruyucu ve önleyici mekanizmaların etkin uygulanmasını istedi.

Fidan, kadınların hukuki desteğe ve adalete erişiminin güçlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, Yalova Barosu'nun adli yardım hizmetleri ve Kadın Hakları Komisyonu çalışmalarıyla kadın hakları mücadelesini sürdürdüğünü belirtti.

Kadınların yaşam hakkını savunmayı, hak arama özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılmasını, hukuki desteğe erişimin güçlendirilmesini ve şiddetle mücadelede kurumsal dayanışmanın büyütülmesini temel sorumluluklarından biri olarak gördüklerini anlatan Fidan, şöyle konuştu:

"Kadınların yıllar süren mücadelelerle elde ettiği hakların korunması ve eşitliğin yaşamın her alanında hayata geçirilmesi için hukuki ve toplumsal mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Şiddet nedeniyle yaşamını yitiren kadınları saygıyla anıyor, şiddete maruz bırakılan, haklarını arayan ve eşit bir yaşam mücadelesi veren tüm kadınlarla dayanışmamızı yineliyoruz. Hiçbir kadın yalnız değildir. Kadınların korkmadan yaşayabildiği, eşit, özgür ve şiddetsiz bir yaşam mümkündür. Kadınların yaşam hakkı tartışmaya açık değildir. Eşitlik ertelenemez, özgürlük vazgeçilemez, şiddet görmezden gelinemez."