Yalova'da arazi ve orman yangınları kontrol altına alındı

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Yalova'nın Armutlu ilçesinde arazi ve ormanlık alanda çıkan yangınlar, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

Armutlu'ya bağlı Mecidiye köyünde bir evin çatı kısmında yapılan kaynak sırasında etrafa sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı.

Kısa sürede çatısı yapılan ev ve yakınındaki iki farklı eve ait araziye yayılan yangına Yalova Orman Şube Müdürlüğüne ait 5 arazöz ile karadan, Orman Bölge Müdürlüğünden gönderilen helikopterle havadan müdahalede bulunuldu.

Uzun uğraşlar sonrası ev ve arazi yangınını söndüren ekiplere, köyün alt kısmında bulunan ormanlık arazide de yangın çıktığı bilgisi ulaştı.

Köyde olmaları nedeniyle henüz büyümeden orman yangınına da müdahale eden ekipler, iki farklı noktada soğutma çalışmalarını sürdürüyor.