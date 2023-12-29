- Yalova'da balıkçı ağına takılan karabatak kurtarıldı
YALOVA - Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde denizde balıkçı ağına takılan karabatak vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Esenköy ilçesinde kıyısında gezen vatandaşlar bir karabatağın balıkçı ağına takıldığını gördü. Ağı denizden kıya çekerek karabatağa ulaşan vatandaşlar daha sonra hayvanı vücuduna dolanan ağlardan kurtardı. Vatandaşlar ardından karabatağı doğasına bıraktı.
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