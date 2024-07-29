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Yalova'da bir vatandaş aç tilkiyi elleriyle besledi

YALOVA - Yalova merkeze bağlı Kadıköy beldesinde bulunan mesire alanına inen aç tilkiyi bir vatandaş elleriyle besledi.

Adem Taştan ailesiyle Kadıköy Sosyal Tesisleri'ne giderek piknik yaptı. Bu sırada ailenin yanın bir tilki yanaştı. Piknik sırasında ailenin çevresinde dolaşan tilki, dikkatleri üzerine çekti. İlk başta temkinli yaklaşan tilki, kısa sürede Adem Taştan'a yaklaştı. Bu sırada Taştan, yanında getirdiği yiyeceklerden bir kısmını tilkiye uzattı. Tilki, Taştan'ın elinden yiyecekleri aldı. Adem Taştan, olağanüstü deneyim yaşadığını belirterek, "Doğa ile iç içe olmayı ve hayvanları çok seviyoruz. Bu nedenle ailecek pikniğe çıkarız. Ancak bu son gittiğimiz piknik bizim için gerçekten çok özel oldu. Tilkinin bize bu kadar yaklaşması ve yiyecekleri ellerimizden alması, doğanın ve hayvanların ne kadar güvene ihtiyaç duyduğunu bir kez daha gösterdi. Onları korumak ve sevmek bizim en büyük sorumluluğumuz" dedi.