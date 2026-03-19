Yalova'da DEAŞ Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yalova'da DEAŞ Operasyonu: 1 Tutuklama

Yalova\'da DEAŞ Operasyonu: 1 Tutuklama
19.03.2026 15:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı, 1'i tutuklandı, 3'ü sınır dışı edilecek.

YALOVA'da DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı, 3'ü sınır dışı edilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin, özel harekat polisi desteğiyle kent genelinde, DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonları sürüyor. Ekiplerin belirlenen adrese sabah saatlerinde gerçekleştirdiği operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı, aranan evde de dijital materyaller ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 3'ü ise sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığı'na bağlı GÖKSEM birimine teslim edildi. Ayrıca operasyonda evdeki 4 kişi hakkında da sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı bildirildi.

'MÜCADELEMİZ SÜRECEK'

Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, operasyonla ilgili sanal medya hesabından paylaşım yaparak, "Özel Harekat destekli İl Emniyet Müdürlüğümüz Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerimizin DEAŞ terör örgütüne yönelik ikametlere gerçekleştirilen operasyonda, dijital materyallerle birlikte 4 şahıs yakalanmıştır. Şahıslardan biri sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmış, diğer üçü ise sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığı'na bağlı Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edilmiştir. Ayrıca operasyon sırasında evde bulunan 4 şahıs hakkında da sınır dışı işlemleri başlatılmıştır. Yalova'nın huzur ve güvenliğini tehdit eden her türlü terör yapılanmasına karşı mücadelemiz, devletimizin gücü ve sarsılmaz kararlılığıyla kesintisiz şekilde sürdürülecektir. Bu başarılı operasyona imza atan kahraman emniyet mensuplarımıza ve iş birliği dolayısıyla Cumhuriyet Başsavcılığımıza teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova'da DEAŞ Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 15:59:46. #7.13#
SON DAKİKA: Yalova'da DEAŞ Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.