Yalova'da Engelliler Haftası kapsamında erişilebilirlik belgeleri dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yalova'da Engelliler Haftası kapsamında erişilebilirlik belgeleri dağıtıldı

Yalova\'da Engelliler Haftası kapsamında erişilebilirlik belgeleri dağıtıldı

Yalova Valisi Hülya Kaya, Engelliler Haftası dolayısıyla 13 kuruma 'Erişilebilirlik Belgesi' verdi. Vali Kaya, erişilebilirliğin önemine vurgu yaparak, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak için çalışmaların devam etmesi gerektiğini belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Laçin ise bugüne kadar ilde 46 binaya Erişilebilirlik Belgesi verildiğini açıkladı.

16.05.2024 15:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova Valisi Hülya Kaya, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Engelliler Haftası dolayısıyla "Erişilebilirlik Belgesi"ne uygun görülen 13 kurumun temsilcilerine belgelerini törenle verdi.

Vali Hülya Kaya, Valilik'teki törende yaptığı konuşmada, erişilebilirliği çok önemsediklerini söyledi.

Erişilebilirliğie herkesin ihtiyacının olacağına dikkati çeken Kaya, şunları kaydetti:

"Bizim için her bir vatandaşımız önemli. Sokağa çıktığında her bir noktaya erişebilsin, dolmuşa ve belediye otobüsüne de binebilsin istiyoruz. Bunlar bizim için ne kadar önemli ise engelli bireylerimiz için de aynı oranda önemli. Ben anne olduğumda bunun önemini anladım. Bebek arabasını sürerken kaldırımın yüksek olmasının, kaldırıma araç park edilmesinin insanın hareketini ne kadar kısıtladığını bizzat deneyimledim. Şu anda engelli değiliz ama iki gün sonra engelli olmayacağımızın garantisi de yok. Dolayısıyla ilimizde erişilebilirlik konusunda yapılan çalışmaları son derece önemsiyorum. Özellikle belediye başkanlarına sesleniyorum. Mutlaka ama mutlaka bütün yaptıkları yol çalışmalarında engelli ve yaşlıları düşünerek erişilebilirliği sağlasınlar. Kamu kurumlarında da bazen engelli rampalarının çok dik olduğunu görüyorum. Buradan engelli nasıl çıkabilir? Sadece göstermelik olsun diye iş yapmamak lazım."

Engelli bireylerin erişilebilirliğini engelleyen ya da kısıtlayan durumlara yol açanlarla ilgili gerekli cezai işlemlerin uygulanabileceğini belirten Kaya, "Engellilerle ilgili erişilebilirlik komisyonunun da çalışmalarını önemsiyorum. Bugüne kadar ceza yazmamışsınız ama ceza da yazabilirsiniz. Burada amaç birilerini cezalandırmak değil onlara uyarıda bulunmak. Bazen bizler rehberlikten anlayamayabiliyoruz." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Laçin de bugüne kadar ilde 46 binaya Erişilebilirlik Belgesi verildiğini, bu sayının 59'a yükseldiğini aktardı.

Konuşmaların ardından gerekli kriterleri sağlayan kurum ve kuruluşlara belgeleri Vali Kaya tarafından takdim edildi.

Kaynak: AA

Engelliler Haftası, Hülya Kaya, Yalova, Engelliler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova'da Engelliler Haftası kapsamında erişilebilirlik belgeleri dağıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:14 28 Şubat’tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi 28 Şubat'tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi
23:32 İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor
23:24 Kobani Davası’ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak Kobani Davası'ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak
21:26 Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ’’Kobani’’ davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken ''Kobani'' davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz
15:33 Kobani Davası’nda karar Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti
00:28 Dışişleri Bakanlığı’na 3 yeni bakan yardımcısı Dışişleri Bakanlığı'na 3 yeni bakan yardımcısı
23:50 Beştepe’den Kobani Davası’yla ilgili ilk açıklama geldi Beştepe'den Kobani Davası'yla ilgili ilk açıklama geldi
23:30 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ’’dabke’’ dansı yaptı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ''dabke'' dansı yaptı
23:03 Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 5 madalya kazandı Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı
23:01 Taraftarlar kahroldu 120 yıllık kulüp iflas etti Taraftarlar kahroldu! 120 yıllık kulüp iflas etti
22:31 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 04:00:55. #1.12#
SON DAKİKA: Yalova'da Engelliler Haftası kapsamında erişilebilirlik belgeleri dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement