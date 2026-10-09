Yalova'da Güllü'nün ölümü davasında kızına ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi

Yalova'da Güllü'nün ölümü davasında kızına ağırlaştırılmış müebbet hapis verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yalova 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, 'Güllü' adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümü davasında kararını verdi. Mahkeme, tutuklu sanık kızı Tuğyan Ülkem Gülter'i 'kadına ve üst soya karşı kasten öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSE ÇARPTIRILDI
'Güllü' adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un, 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek ölümüne ilişkin davanın 2'nci duruşmasında karar çıktı. Yalova 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, şarkıcının kızı tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter'in, 'Kadına karşı kasten öldürme' ve 'Üst soya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.
Kaynak: DHA
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