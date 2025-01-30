Yalova'da İçme Suyunda Köpüklenme Olayında 4 Gözaltı

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Yalova'da içme suyunda "köpüklenme" olayında 4 gözaltı

YALOVA - Yalova'nın içme suyu ihtiyacını karşılan Gökçe Barajı Kurtköy derivasyonunda suda meydana gelen köpüklenme nedeniyle jandarma 4 kişiyi gözaltına alarak ifadesine başvurdu.

Kurtköy derivasyonunda dün gece saatlerinde suda köpüklenme tespit edilmişti. Bu nedenle de kent genelinde su kesintisine gidildi. Konuyla ilgili Yalova Valiliği'nden yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Merkez ilçe Kadıköy Beldesinde 29.01.2025 günü saat 20.20 sıralarında ilimizi besleyen regülatör havuzunun köpürmesi sonucu suya belirsiz bir madde katıldığı değerlendirilmesi üzerine yetkili ekiplerimizce, halk sağlığını korumak amacıyla tedbiren şehir genelinde su kesintisi uygulanmıştır. İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından, etkilenen sudan numuneler alarak detaylı analiz çalışmalarına başlamıştır. Analiz sonuçları kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır. Bu olağandışı durumun sebebini tespit etmek amacıyla, kolluk kuvvetlerimiz ve ilgili kurumlarımız tarafından çok yönlü bir soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma çerçevesinde 4 kişi ifadesi alınmak üzere gözaltına alınmıştır. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma süreci titizlikle devam etmektedir. Su kesintisinin süresi, analiz sonuçları ve soruşturmanın seyrine bağlı olarak belirlenecektir. Bu süreçte gösterdiğiniz sabır ve anlayış için teşekkür ederiz. Yalova halkının sağlığı ve güvenliği bizim için en büyük önceliktir. Dezenformasyon yaşanmaması adına yetkili kurumlardan yapılan, yapılacak açıklamaların dikkate alınmasını rica ederiz."

Öte yandan gözaltına alınan şüphelilerin eski belediye çalışanı olduğu öğrenildi.