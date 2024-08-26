Yalova'da kaybolan 2 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Yalova'da kaybolan 2 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Yalova\'da kaybolan 2 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Yalova'nın Armutlu ilçesinde kanoyla denize açılan 2 kişi kayboldu. Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Aynı zamanda, arama kurtarma çalışmalarını takip eden bir muhabir saldırıya uğradı.

26.08.2024 23:16
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Yalova'nın Armutlu ilçesinde kanoyla denize açıldıktan sonra kaybolan 2 kişi için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Hüseyin Piner (33) ve Yücel Coşkun (28), Dereağzı mevkisinden önceki gün 2 kişilik kanoyla denize açıldı. Bozburun mevkisine doğru ilerleyen iki arkadaş, Tavşantepe bölgesinde kayboldu.

Sahil Güvenlik ve jandarma ekiplerinin hem havadan hem de denizden arama kurtarma çalışması başlattığı Piner ve Coşkun'un son olarak Sahil Güvenlik yetkilileriyle telefonla görüşüp yardım istediği öğrenildi.

Kısa bir süre sonra sinyal alınan bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri kanonun boş olduğunu tespit etti.

2 arkadaşın dengelerini kaybedip alabora oldukları ya da sahile yüzerek geçebileceklerini düşünüp kanoyu terk etmiş olabilecekleri değerlendiriliyor.

Arama kurtarma çalışmaları, 3 Sahil Güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik helikopteri,1 Sahil Güvenlik dalış timi, 1 deniz polisi, 1 deniz polis dalış timi, 6 AFAD lastik botu, STK'ler ve kara araçlarıyla birlikte 20 unsur ve 79 personelle devam ediyor.

Saldırıya uğrayan muhabir şikayetçi oldu

Arama kurtarma çalışmaları sürerken 2 arkadaşın yakınları olduğu iddia edilen bir grup, bölgede gelişmeleri takip eden Demirören Haber Ajansı muhabiri Zehra Baykal'a saldırdı. Kulağından ve çeşitli yerlerinden yaralanan Baykal, sağlık ekipleri tarafından Armutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Baykal, tedavisinin ardından polis merkezine giderek şüphelilerden şikayetçi oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yalova'da kaybolan 2 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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