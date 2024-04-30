Yalova'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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Yalova'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Yalova\'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Çiftlikköy-Laledere köyü yolunda plakasız 2 motosiklet çarpıştı. Kazada 4 kişi düşerek savruldu. Olay yerine jandarma, sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Özkan K. olay yerinde hayatını kaybederken, diğer yaralılar hastaneye kaldırıldı.

30.04.2024 12:17  Güncelleme: 12:18
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Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Çiftlikköy-Laledere köyü yolunda sürücüleri henüz öğrenilemeyen plakasız 2 motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletlerdeki 4 kişinin düşerek savrulduğu kaza yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve Çiftlikköy Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Özkan K'nin (17) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan Caner A. (16), Umut Ç. (15) ve Alperen D. (15) ise Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Özkan K'nin cansız bedeni de aynı hastanenin morguna gönderildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yalova'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika

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