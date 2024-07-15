Yalova'nın Çınarcık ilçesinde kamyona çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Çınarcık ilçesinde Osman Akın'ın (58) kullandığı 77 ACF 753 plakalı motosiklet, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyona arkadan çarptı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı kontrolde Akın'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Akın'ın cenazesi otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Yalova'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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