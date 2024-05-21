Yalova\'da öğrenciler hayvan barınağında İngilizce dersi işledi

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Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde Şehit Talha Bahadır Ortaokulundan bir öğrenci, öğretmenleriyle geldikleri hayvan barınağında İngilizce dersini işledi.

Okulun 5D sınıfı öğrencileri, "Animal World" konusunu işlemek için İngilizce öğretmenleri Filiz Çavuş'la Çiftlikköy Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne geldi.

Barınakta bulunan kedi, köpek ve kuşlara mama ve yem veren öğrenciler, diğer yandan hayvan dünyasıyla ilgili İngilizce kelime ve cümle pratiklerini yaptı.

Çocuklara ziyaret sonrasında Çiftlikköy Belediyesi ekipleri tarafından yiyecek ve içecek ikram edildi.

Çiftlikköy Belediye Başkanı Adil Yele, yaptığı açıklamada, sahipsiz hayvanlara dair duyarlılıklarını çeşitli hizmetlerle ortaya koyduklarını belirtti.

Can dostlarla ilgili pek çok yeniliği peyderpey uygulayacaklarını kaydeden Yele, "Rehabilitasyon merkezimiz örnek bir barınak olarak ilçemizdeki okulların da sıklıkla ziyaret ettiği bir tesisimiz. Çocukların İngilizce derslerini burada işlemeleri gibi çok güzel bir düşüncenin bu şekilde hayata geçmesi de bizi çok mutlu etti. Can dostlarımızla ilgili hizmetlerimiz artarak devam edecek." ifadesini kullandı.