Yalova'da öğrenciler hayvan barınağında İngilizce dersi işledi - Son Dakika
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Yalova'da öğrenciler hayvan barınağında İngilizce dersi işledi

Yalova\'da öğrenciler hayvan barınağında İngilizce dersi işledi

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde Şehit Talha Bahadır Ortaokulu öğrencileri, İngilizce derslerini hayvan barınağında işledi. Öğrenciler, hayvanlara mama ve yem verirken, İngilizce kelime ve cümle pratikleri yaptı. Çiftlikköy Belediye Başkanı Adil Yele, sahipsiz hayvanlara yönelik duyarlılıklarını çeşitli hizmetlerle gösterdiklerini belirtti ve can dostlarla ilgili hizmetlerin artarak devam edeceğini söyledi.

21.05.2024 12:16
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Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde Şehit Talha Bahadır Ortaokulundan bir öğrenci, öğretmenleriyle geldikleri hayvan barınağında İngilizce dersini işledi.

Okulun 5D sınıfı öğrencileri, "Animal World" konusunu işlemek için İngilizce öğretmenleri Filiz Çavuş'la Çiftlikköy Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne geldi.

Barınakta bulunan kedi, köpek ve kuşlara mama ve yem veren öğrenciler, diğer yandan hayvan dünyasıyla ilgili İngilizce kelime ve cümle pratiklerini yaptı.

Çocuklara ziyaret sonrasında Çiftlikköy Belediyesi ekipleri tarafından yiyecek ve içecek ikram edildi.

Çiftlikköy Belediye Başkanı Adil Yele, yaptığı açıklamada, sahipsiz hayvanlara dair duyarlılıklarını çeşitli hizmetlerle ortaya koyduklarını belirtti.

Can dostlarla ilgili pek çok yeniliği peyderpey uygulayacaklarını kaydeden Yele, "Rehabilitasyon merkezimiz örnek bir barınak olarak ilçemizdeki okulların da sıklıkla ziyaret ettiği bir tesisimiz. Çocukların İngilizce derslerini burada işlemeleri gibi çok güzel bir düşüncenin bu şekilde hayata geçmesi de bizi çok mutlu etti. Can dostlarımızla ilgili hizmetlerimiz artarak devam edecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yalova'da öğrenciler hayvan barınağında İngilizce dersi işledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova'da öğrenciler hayvan barınağında İngilizce dersi işledi - Son Dakika
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