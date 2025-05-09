Yalova'da 'Orman Benim' Etkinliği ile Atıklar Toplandı - Son Dakika
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Yalova'da 'Orman Benim' Etkinliği ile Atıklar Toplandı

Yalova'da düzenlenen 'Orman Benim' etkinliğinde Vali Hülya Kaya, öğrencilerle birlikte ormanlık alanda katı atık topladı. Etkinliğin amacı, orman yangınlarını önlemek ve çevre bilincini artırmak olarak belirlendi.

09.05.2025 16:57
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Yalova'da "Orman Benim" etkinliği

YALOVA - Yalova'da "Orman Benim" etkinliği çerçevesinde Vali Hülya Kaya öğrencilerle ormanlık alana atılan ve yangın tehlikesi oluşturan katı atıkları topladı.

Türkiye'de 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen etkinlik çerçevesinde Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Gacık Köyü Tepebağı mevkiinde katı atık toplama etkinliği düzenlendi. Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan etkinliğe katılan Vali Hülya Kaya, öğrencilerle birlikte katı atık topladı. Kaya, burada yaptığı konuşmada orman yangınlarının önüne geçmek istediklerini belirterek, "Ormanlar hepimizin. Dolayısıyla burada çocuklarımızda öncelikle ormanlarımızı sevmeyi, korumayı, temiz tutmayı, bu farkındalığı oluşturmak istiyoruz. Böyle halkının da yararlanabileceği mesire alanları oluşturarak onların ormandan gelir elde edilebileceğini, ayakları üzerlerinde durabilecekleri projeler geliştiriyoruz. Bu iki yönlü devam eden bir süreç. Çünkü ormanlardan bir şekilde gelir elde ettiklerinde ormanları koruma içgüdüsü de kendinden gelişiyor. Dolayısıyla burada muhtarlığımızın, belediyemizin, kaymakamlığımızın, vatandaşın da içerisinde olduğu projeleri önemsiyoruz. Bundan sonraki süreçte de bu projeleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz."

Kaya, koordinasyon toplantısı gerçekleştireceklerini ifade ederek şunları kaydetti:

"Orada da geçen sene olduğu gibi özellikle orman alanlarında ateşli pikniği tekrar yasak edeceğiz ve özellikle sadece mesire alanlarında piknik yapılmasını, piknik yapılsa bile ateşsiz piknik yapılmasını özellikle tercih ediyoruz. Biraz önce gördüğümüz gibi kullandığımız şişeleri, kağıtları, bütün atıkları bırakıp gitmek zorunda değiliz. Yani piknik yaptığımız her alanda nasıl bulduysak öyle temiz bir şekilde bırakmalıyız. Bunu hem kendimize olan saygımızdan hem de çevremize olan saygımızın bir gereği olarak, bir insanlık görevi olarak bunu yerine getirmeliyiz. Yalovalılar bu konuda çok duyarlı. Onların da katkısını görünce bu bizi çok mutlu ediyor. İnşallah bu sene yangınsız güzel bir sezon geçiririz, ormanlarımızın hiç bir zarar görmediği bir dönem olur bizim için."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Yalova'da 'Orman Benim' Etkinliği ile Atıklar Toplandı - Son Dakika

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