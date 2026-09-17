Yalova'da otluk yangında mahsur kalan 11 kaplumbağa itfaiye erlerince kurtarıldı - Son Dakika
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Yalova'da otluk yangında mahsur kalan 11 kaplumbağa itfaiye erlerince kurtarıldı

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Yalova\'da otluk yangında mahsur kalan 11 kaplumbağa itfaiye erlerince kurtarıldı
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Yalova'da otogar yakınındaki otluk alanda saat 18.00 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Alevlerin arasında mahsur kalan 11 kaplumbağa kurtarılarak su tutulduktan sonra Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildi.

YALOVA'da otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede müdahale edilip, söndürülürken alevlerin arasında kalan 11 kaplumbağa da kurtarıldı.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Radar Caddesi'nde Yalova Otogarı'nın yakınındaki otluk alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürürken, alevlerin arasında mahsur kalan 11 kaplumbağa da itfaiye erlerinin dikkati sayesinde kurtarıldı. Ekipler, kaplumbağalara ilk müdahaleyi su tutarak yaptı. Tankerinin çeşmesinin altında bir süre tutulan kaplumbağalar, daha sonra bir kutuya alınarak, Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaplumbağaların sağlık durumlarının da iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Yalova'da otluk yangında mahsur kalan 11 kaplumbağa itfaiye erlerince kurtarıldı - Son Dakika
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