Yalova\'da Safran Deresi\'nde mahsur kalan 2 kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Yalova'da Safran Deresi'nde mahsur kalan 2 kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yalova'da balçıkla kaplı Safran Deresi'nin kenarında mahsur kalan 2 kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Halatla dere yatağına inen personel, otlar arasına sığınan kedileri hayvan yakalama filesiyle güvenli alana çıkardı.
YALOVA'da balçıkla kaplı dere yatağına düşüp mahsur kalan 2 kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Rüstem Paşa Mahallesi Gazi Paşa Caddesi'ndeki Safran Deresi'nin kenarında 2 kedinin mahsur kaldığını görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Çamur ve balçıkla kaplı zeminde, duvar dibindeki otların arasına sığınan kediler, özel güvenlik halatıyla dere yatağına inen itfaiye personeli tarafından kurtarıldı. Hayvan yakalama filesine alınan kediler, güvenli alana çıkarıldı. O anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: DHA
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