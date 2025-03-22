Yalova'da Sokak Hayvanlarının Saldırısı: 6 Yaşındaki Kız Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Yalova'da Sokak Hayvanlarının Saldırısı: 6 Yaşındaki Kız Ağır Yaralandı

Yalova'da ekmek almak için dışarı çıkan 6 yaşındaki Khaled Hammo, sokak hayvanlarının saldırısına uğrayarak ağır yaralandı. Olay sonrası Yalova Valisi, sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması için belediyelere talimat verdi.

22.03.2025 10:01  Güncelleme: 10:45
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YALOVA'da ekmek almak için evinden çıkan 6 yaşındaki Khaled Hammo'nun sokak hayvanlarının saldırısı sonucu ağır yaralanmasıyla ilgili açıklamada bulunan Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya, olayla ilgili adli ve idari sürecin başlatıldığını belirterek, "Sahipsiz sokak hayvanlarının toplatılmasıyla ilgili olarak il ve ilçelerde belediyelere, köylerde ise il Özel İdaresi'ne talimat verilmiş ve süre tanınmıştır" dedi.

Olay, 18 Mart'ta sabah saatlerinde merkeze bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre ekmek almaya giden yabancı uyruklu Khaled Hammo, sahipsiz köpeklerin yanından geçerken saldırıya uğradı. Köpekler, önce Khaled'in boğazını ardından karın ve bacaklarını ısırarak derin yaralar açtı. Küçük kızın feryatları üzerine çevredekiler köpekleri uzaklaştırıp, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Khaled'i Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada ilk müdahalesi yapılan küçük çocuk, entübe edilerek Kocaeli Büyükşehir Hastanesi'ne sevk edildi. Saldırı sonucu nefes borusu delinen çocuğun durumu ciddiyetini korurken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

'VALİ SOKAK HAYVANLARININ TOPLATILMASI TALİMATINI VERDİ'

Olay sonrasında Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya, belediyelere ve İl Özel İdaresi'ne sahipsiz sokak hayvanlarının toplatılarak iyi bakılabilmesi için altyapı çalışmalarına başlanılmasıyla ilgili talimat verdiğini açıkladı. Vali Kaya yaptığı yazılı açıklamada, "Sokak hayvanları tarafından saldırıya uğrayan küçük yavrumuz için hem adli hem de idari süreç başlatılmıştır. Sahipsiz sokak hayvanlarının toplatılmasıyla ilgili olarak il ve ilçelerde belediyelere, köylerde ise il Özel İdaresi'ne talimat verilmiş ve süre tanınmıştır. Toplatılan hayvanların en iyi şartlarda bakılabilmesi için doğal yaşam alanlarının oluşturulmasına yönelik altyapı çalışmalarına ivedilikle başlanması ve bu alanlarda besleme noktalarının kurulması talimatlandırılmıştır. Tehlikeli ve saldırgan hayvanların görülmesi durumunda vatandaşların 112'ye yaptığı ihbarlar ivedilikle ilgili kurumlara yönlendirilecektir. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde, sahipsiz hayvanlarla ilgili tüm görev ve sorumluluklar il ve ilçelerde belediyelere, köylerde ise İl Özel İdaresine aittir. Valiliğimiz, ilgili tüm kurumlara görevlerini bildirmiş olup, sürecin sahada titizlikle takibini gerçekleştirecektir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yalova'da Sokak Hayvanlarının Saldırısı: 6 Yaşındaki Kız Ağır Yaralandı - Son Dakika

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