Yalova\'da Tersanede İskelenin Devrilmesi Sonucu Bir İşçi Hayatını Kaybetti

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YALOVA'nın Altınova ilçesinde, tersanede devrilen iskelenin altında kalan Yusuf Gümüş (23) hayatını kaybetti.

Olay saat 13.00 sıralarında Altınova ilçesi Tersaneler Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tersanede meydana geldi. İddiaya göre, tersanede çalışan Yusuf Gümüş'ün üzerine iskele devrildi. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan işçi, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla sevk edildiği Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.