Yalova\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Yalova'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Jandarma ekipleri, Çiftlikköy ilçesinde bir şüphelinin evinde uyuşturucu madde bulundurduğu, Armutlu ilçesinde ise bir kişinin ağılında kenevir ekimi yaptığı ihbarı aldı.

Çiftlikköy ilçesinde E.K'nin evinde bir miktar uyuşturucu, 58 kök kenevir, 1 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 hassas terazi, 1 cep telefonu, 1 tabanca ve 105 tabanca fişeği ele geçirildi.

Armutlu ilçesinde E.A'ya ait ağılda da 1 kilo 370 gram kubar esrar, 4 kök kenevir ve 1 esrar öğütme aparatı bulundu.

Gözaltına alınan E.K. ve E.A. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.