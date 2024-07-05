Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Yalova'da jandarmanın düzenlediği operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şüphelinin uyuşturucu ticareti yapacağı bilgisine ulaştı. Operasyonlar sonucunda sentetik uyuşturucu ve esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

05.07.2024 15:51
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Yalova'da jandarmanın il merkezi ile Çınarcık ve Çiftlikköy ilçelerinde düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.Ö'nün İstanbul'dan temin ettiği uyuşturucuyu Yalova merkez ve Çiftlikköy ilçesinde satacağı bilgisine ulaştı.

Yalova İDO iskelesi çıkışında şüphelinin içinde bulunduğu otomobili durduran ekipler, araçtaki S.B'nin üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

S.Ö'nün Çiftlikköy ilçesinde bulunan ikametinde de arama yapan ekipler, 115,12 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu satışında kullanılan kilitli poşet buldu.

Çınarcık ilçesinde ise M.T.Ö, B.Ş. ve F.S'nin içinde bulunduğu otomobili durduran ekipler, yaptıkları aramada 71 gram skunk ile esrar öğütme aparatı ele geçirdi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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