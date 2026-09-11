Yalova'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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Yalova'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Yalova\'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3\'ü tutuklandı
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Yalova'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Adreslerde yapılan aramalarda 509 gram uyuşturucu, 5 uyuşturucu hap ve bir miktar para ele geçirilirken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla, diğer 2 şüpheli ise sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 7 zanlının adreslerinde yapılan aramalarda, 509 gram uyuşturucu, 5 uyuşturucu hap ve bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 2 şüpheli ise sorgularının ardından salıverildi.

Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Narkotik Suçlar, Güvenlik, Yalova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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