Yalova\'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

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YALOVA'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen biri kadın 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken; operasyonda 9,730 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, C.Ö. ve A Ö. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametinde narkotik maddeler arama köpeği Zeytin eşliğinde gerçekleştirilen aramalarda bahçe içinde özel olarak saklanmış vaziyette, 9,730 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili C.Ö. ve A.Ö. isimli şüpheliler hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan işlem başlatıldı.