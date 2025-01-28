Yalova\'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 3 Şüpheli Yakalandı

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YALOVA'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Termal ilçesinde ikamet eden 3 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Kimlikleri tespit edilen E.K., M.K. ve Y.K.'nın ikametine gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 12 gram esrar, 6 gram kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi, 300 Adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 10 adet av tüfeği kartuşu, 2 adet kılıç, 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden E.K., tutuklanırken M.K. ve Y.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: Zehra BAYKAL-Kamera: YALOVA/