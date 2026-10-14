Yalova'da yağış nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi, motosiklet 22.30'da çıkamayacak - Son Dakika
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Yalova'da yağış nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi, motosiklet 22.30'da çıkamayacak

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Yalova\'da yağış nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi, motosiklet 22.30\'da çıkamayacak
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Yalova Valiliği, 15 Ekim Perşembe günü aşırı yağış ve kuvvetli rüzgar beklentisiyle kent genelinde eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Armutlu'da sağanak yolları göle çevirirken, iki tekerlekli araçların 22.30'dan itibaren trafiğe çıkışı ikinci duyuruya kadar yasaklandı.

YALOVA'nın Armutlu ilçesinde etkili olan yağışın ardından oluşan su birikintileri nedeniyle bazı yollar göle döndü, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Yalova Valiliğinden yapılan açıklamada kent genelinde eğitim ve öğretime bir gün ara verilirken, ikinci bir duyuruya kadar iki tekerlekli araçların saat 22.30'dan itibaren trafiğe çıkmaları da yasaklandı.

Yalova'nın Armutlu ilçesinde sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde biriken yağmur suları nedeniyle yollar göle dönerken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Bölgede, iş makinaları çalışma gerçekleştirirken meteorolojiden yapılan uyarının ardından ilçede etkili olan yağışın gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

KENT GENELİNDE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Yalova Valiliği tarafından yapılan açıklamada meteoroloji verilerine göre Yalova'da 15 Ekim Perşembe günü aşırı yağış ve kuvvetli rüzgar beklenmesi nedeniyle eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği belirtilerek, "Öğrencilerimizin sağlığı ve güvenliği ile ulaşımda olabilecek muhtemel olumsuzlukların önüne geçmek açısından; İlimiz genelindeki tüm resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında 15 Ekim Perşembe günü eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan hamile, engelli ve çocuğu anaokulu veya kreşe devam eden kadın personelimiz belirtilen tarihte idari izinli sayılacaktır. Motosiklet, scooter ve benzeri iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışı 14.10.2026 Çarşamba saat 22.30'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştır. Vatandaşlarımızın olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA
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