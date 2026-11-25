Yalova Termal'de uçuruma düşen ATV sürücüsü 6 saatlik çalışmayla kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yalova Termal'de Üvezpınar mevkisinde ATV ile seyir halindeyken uçuruma düşen sürücü, AFAD, UMKE ve jandarmanın 6 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralı sürücü ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı; sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yalova'nın Termal ilçesinde ATV ile seyir halindeyken uçurumdan yuvarlanan sürücü, ekiplerin 6 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.
İlçeye bağlı Üvezpınar mevkisinde bir ATV'nin uçuruma düştüğünü gören bölge sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbarla bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, ekiplerin 6 saatlik zorlu çalışmasıyla bölgeden çıkarıldı.
Ambulansla götürüldüğü Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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