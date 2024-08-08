Yalova Valisi Hülya Kaya, asayiş olaylarını değerlendirdi

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Yalova Valisi Hülya Kaya, ilgili kurum ve kuruluşların yetkililerinin katılımıyla çevrim içi düzenlenen bilgilendirme toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Kaya, toplantıda yaptığı konuşmada, ???????temmuz ayında 1529 asayiş olayının yaşandığını, güvenlik güçlerinin üstün gayretiyle yüzde 96'sının aydınlatıldığını belirtti.

Bu olaylarla ilgili 41 kişinin yaşandığını, 29'u hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığını aktaran Kaya, işlediği suçlar nedeniyle aranan 234 kişinin yakalandığı, bunlardan 97'sinin cezaevine teslim edildiğini duyurdu.

İlde yaşanan 45 hırsızlık olayından 37'sinin aydınlatıldığını, 40 dolandırıcılık olayında ise 17'sinin ortaya çıkarıldığını kaydeden Vali Kaya, geçen ay dolandırıcılık olaylarında ise 30 kişinin yakalandığı bilgisini verdi.

Kumar oynanan yerlere ani baskınlar yapıldığını ve temmuz ayında 4 kişiye kumar oynanması için yer temin etme suçunda işlem gerçekleştirildiğini anlatan Kaya, ayrıca halk plajlarında şemsiye, şezlong kiralamak suretiyle vatandaşlardan hakkı olmadığı halde para talep eden 3 işletmeye idari para cezası kestiklerini ifade etti.

Temmuz ayında arama ve uygulamalarda 24 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 2 yivli tüfek, 6 adet yivsiz av tüfeği olmak üzere toplam 33 ruhsatsız silah ile 487 adet fişeğin ele geçirildiği bilgisini paylaşan Kaya, narkotik suçlarla mücadele kapsamında ise 148 tespitte bulunulduğunu, gözaltına alınan 162 şüpheliden 15'inin tutuklandığını bildirdi.

Kaya, 2 kilo 819 gram uyuşturucu ve 2 bin 700'den fazla uyuşturucu hap ele geçirildiğini kadederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yaz dönemi en keyifli dönemler. Çocuklarımızın tatilde olduğu bir dönem ancak ateşsiz bir şekilde pikniklerin gerçekleştirilmesi, çok sıcakların olduğu bu sezonda en ufak bir dikkatsizliğin çok büyük yangınlara sebep olduğunu unutmamak gerekiyor. Geçen Armutlu Hayriye köyünde gerçekleşen yangında çok sayıda personelimiz, uçakla, helikopterle, arazözlerle, itfaiye ekiplerimize müdahale etememize rağmen çok büyük bir alanı kaybettik. 25 hektarlık bir alanı kaybettik. Bunun eski haline gelmesi yıllarımıza alacak. Dolayısıyla buradaki dikkatimiz özenimiz ormanlarımızın kaybedilmemesi için çok büyük önem arz ediyor."

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Salih Gözüm, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Naci Binici ve Yalova Sahil Güvenlik Komutanı Astsubay Kıdemli Üstçavuş Eren Deneri katıldı.