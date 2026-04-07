Yalvaç'ta Kundaklama Şüphelisi Tüfekle Direndi
Yalvaç'ta Kundaklama Şüphelisi Tüfekle Direndi

07.04.2026 07:47
Yalvaç'ta kundaklama şüphelisi, jandarmaya direndi, uzun çabaların ardından teslim oldu.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 3 evin zarar gördüğü yangınlara ilişkin gözaltına alınmak istendiği sırada tüfekle etrafa rastgele ateş açtıktan sonra kendini eve kilitleyen kundaklama şüphelisi, saatler süren ikna çabalarının ardından teslim oldu.

Yalvaç ilçesine bağlı Bağkonak köyü Deliktaş mevkisinde çıkan yangınlarda 3 evin zarar görmesi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili kundaklama şüphesiyle inceleme başlattı.

İnceleme sonunda olayla bağlantısı olduğundan şüphelenilen ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 66 yaşındaki R.Ç'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Gözaltı işlemi için gelen jandarma ekiplerine direnen R.Ç, akşam saatlerinde pompalı av tüfeğiyle çevreye ateş açıp kendini evin bir odasına kilitledi.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekiplerine takviye güç gönderildi.

Şüpheli, uzun uğraşlar sonunda ikna edilerek sabaha karşı teslim oldu.

Gözaltına alınan şüpheli, Yalvaç İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Isparta, Yalvaç, Güncel, Olay, Suç, Son Dakika

